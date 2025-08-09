https://ria.ru/20250809/chechnya-2034368900.html
В Чечне ищут семилетнего мальчика, пропавшего в пятницу
В Чечне ищут семилетнего мальчика, пропавшего в пятницу - РИА Новости, 09.08.2025
В Чечне ищут семилетнего мальчика, пропавшего в пятницу
В Чечне ведутся поиски семилетнего мальчика из села Верхний Наур, пропавшего утром 8 августа, сообщает ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 09.08.2025
происшествия
россия
терек
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. В Чечне ведутся поиски семилетнего мальчика из села Верхний Наур, пропавшего утром 8 августа, сообщает ГУ МЧС России по республике. По предварительным информации, ребенок перелез через забор своего дома и ушел в неизвестном направлении. "В Чеченской Республике ведутся поиски семилетнего Джабраила М. из села Верхний Наур, пропавшего утром 8 августа. В поисковой работе задействованы пожарные и спасатели МЧС России, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и добровольцы", - говорится в сообщении. МЧС по республике также сообщает, что группы ведут поиск на плавсредствах на реке Терек, проводят обследование береговой линии, идет поиск мальчика в лесной местности.
