В Чечне ищут семилетнего мальчика, пропавшего в пятницу

В Чечне ведутся поиски семилетнего мальчика из села Верхний Наур, пропавшего утром 8 августа, сообщает ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 09.08.2025

МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. В Чечне ведутся поиски семилетнего мальчика из села Верхний Наур, пропавшего утром 8 августа, сообщает ГУ МЧС России по республике. По предварительным информации, ребенок перелез через забор своего дома и ушел в неизвестном направлении. "В Чеченской Республике ведутся поиски семилетнего Джабраила М. из села Верхний Наур, пропавшего утром 8 августа. В поисковой работе задействованы пожарные и спасатели МЧС России, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и добровольцы", - говорится в сообщении. МЧС по республике также сообщает, что группы ведут поиск на плавсредствах на реке Терек, проводят обследование береговой линии, идет поиск мальчика в лесной местности.

