Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах возбудили дело после пожара в автоприцепе - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 09.08.2025 (обновлено: 23:05 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/cheboksary-2034375680.html
В Чебоксарах возбудили дело после пожара в автоприцепе
В Чебоксарах возбудили дело после пожара в автоприцепе - РИА Новости, 09.08.2025
В Чебоксарах возбудили дело после пожара в автоприцепе
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после инцидента с возгоранием автомобиля в Чебоксарах, в котором пострадали четверо подростков,... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T22:51:00+03:00
2025-08-09T23:05:00+03:00
происшествия
чебоксары
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после инцидента с возгоранием автомобиля в Чебоксарах, в котором пострадали четверо подростков, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. Ранее МВД Чувашии сообщало о том, что 8 августа около 17.30 на Марпосадском шоссе в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102, где перевозились канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов. Также в прицепе в нарушение правил находились люди. "По версии следствия, индивидуальный предприниматель задействовал несколько несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет для проведения работ по покосу травы с использованием бензиновых тримеров. Вечером 8 августа во время перевозки несовершеннолетних в прицепе автомобиля, где находились ёмкости с бензином, в результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание. Четверо из них получили ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также ответственных за соблюдение техники безопасности. Ранее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин сообщил, что в ожоговый центр вуза в Нижнем Новгороде доставили из Чебоксар четверых юношей в тяжелом состоянии с 90, 70, 60 и 23% ожогов тела.
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033868266.html
https://ria.ru/20250809/chuvashija-2034374880.html
чебоксары
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чебоксарах возбудили дело после пожара в автоприцепе

В Чебоксарах возбудили дело после пожара, в котором пострадали четыре подростка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после инцидента с возгоранием автомобиля в Чебоксарах, в котором пострадали четверо подростков, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Ранее МВД Чувашии сообщало о том, что 8 августа около 17.30 на Марпосадском шоссе в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102, где перевозились канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов. Также в прицепе в нарушение правил находились люди.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе
7 августа, 10:38
"По версии следствия, индивидуальный предприниматель задействовал несколько несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет для проведения работ по покосу травы с использованием бензиновых тримеров. Вечером 8 августа во время перевозки несовершеннолетних в прицепе автомобиля, где находились ёмкости с бензином, в результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание. Четверо из них получили ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также ответственных за соблюдение техники безопасности.
Ранее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин сообщил, что в ожоговый центр вуза в Нижнем Новгороде доставили из Чебоксар четверых юношей в тяжелом состоянии с 90, 70, 60 и 23% ожогов тела.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Чувашии продавец заставил детей умываться зеленкой
Вчера, 22:34
 
ПроисшествияЧебоксарыРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала