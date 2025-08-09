https://ria.ru/20250809/cheboksary-2034375680.html

В Чебоксарах возбудили дело после пожара в автоприцепе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после инцидента с возгоранием автомобиля в Чебоксарах, в котором пострадали четверо подростков, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. Ранее МВД Чувашии сообщало о том, что 8 августа около 17.30 на Марпосадском шоссе в Чебоксарах во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102, где перевозились канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов. Также в прицепе в нарушение правил находились люди. "По версии следствия, индивидуальный предприниматель задействовал несколько несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет для проведения работ по покосу травы с использованием бензиновых тримеров. Вечером 8 августа во время перевозки несовершеннолетних в прицепе автомобиля, где находились ёмкости с бензином, в результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание. Четверо из них получили ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также ответственных за соблюдение техники безопасности. Ранее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин сообщил, что в ожоговый центр вуза в Нижнем Новгороде доставили из Чебоксар четверых юношей в тяжелом состоянии с 90, 70, 60 и 23% ожогов тела.

