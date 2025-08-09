https://ria.ru/20250809/chad-2034367620.html

Экс-премьера Чада приговорили к 20 годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Чада Сюксе Масра, обвиненный в разжигании ненависти, приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает портал Alwihda Info. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Чада Сюксе Масра, обвиненный в разжигании ненависти, приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает портал Alwihda Info. "Вынесен вердикт по делу между государством Чад и председателем партии "Преобразователи" Сюксе Масра. Палата по уголовным делам приговорила его к 20 годам тюремного заключения и штрафу в 1 миллиард африканских франков (1,775 миллиона долларов США - ред.)", - сообщает издание в субботу. С мая Масра находился под стражей. Как передавало агентство Франс Пресс, экс-премьера подозревали в подстрекательстве к мятежу, формировании вооруженных группировок и причастности к их деятельности, соучастии в убийстве и поджоге. В конце июня он объявил голодовку, которую завершил спустя неделю.

