В Сириусе закрыли точку продажи чачи, которой отравились люди
08:43 09.08.2025
В Сириусе закрыли точку продажи чачи, которой отравились люди
СИРИУС, 9 авг - РИА Новости. Точка продажи кустарной чачи, из-за которой отравились не менее десяти человек, на "Казачьем" рынке в Сириусе закрыта, соседние торговые точки работают без изменений, как и сам рынок, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Адлерский районный суд Сочи арестовал 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи на два месяца, продававших кустарную чачу, из-за которой отравились люди. Обстановка на территории рынка, где продали кустарный алкоголь, спокойная, работа рынка не нарушена. Прилавки с товарами в месте продажи, где торговали нелегальным алкоголем, полностью накрыты полотном. По словам продавцов соседних точек, алкоголь на рынке продавали только задержанные женщины, также им неизвестно, кто и как изготавливал кустарную чачу, из-за которой отравились люди. "Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком. Очень жаль Этери (71-летнюю женщину - ред.), к ней приехала её внучка помогать на рынке, обеих жаль", - сказала одна из продавщиц. Торговцы также поделились с корреспондентом РИА Новости, что никто из них не решался продавать алкоголь нелегально, к тому же у каждого из них имеется достаточно большой ассортимент на прилавках. "Мы не продаем алкоголь, никто из нас, может и есть кто на рынке, мы не знаем. Прилавки полные товаром, нам это не нужно", - сказала помощница продавца. Также продавцы отметили, что за последние дни они очень устали от навязчивого общения с представителями СМИ. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который в четверг арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.
происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
