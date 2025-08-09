Рейтинг@Mail.ru
В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 09.08.2025 (обновлено: 19:28 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/britaniya-2034352862.html
В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами
В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами - РИА Новости, 09.08.2025
В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами
Радиоактивная вода с военной базы в Великобритании, где хранится ядерное оружие, попала в море из-за неоднократного прорыва старых труб, пишет The Guardian. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T18:09:00+03:00
2025-08-09T19:28:00+03:00
в мире
великобритания
глазго
шотландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034355526_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4249f1acd5296bfca43262b37f92260d.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Радиоактивная вода с военной базы в Великобритании, где хранится ядерное оружие, попала в море из-за неоднократного прорыва старых труб, пишет The Guardian.&quot;Регулятор установил , что радиоактивный материал попал в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго, на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом обслуживать сеть из 1500 водопроводных труб на базе&quot;, — говорится в материале.Как сообщает газета, речь идет о военной базе у шотландского поселения Кулпорт. Там хранятся ядерные боеголовки, предназначенные для четырех подводных лодок программы Trident, которые базируются неподалеку.Ссылаясь на документы Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), Guardian сообщает, что трубы арсенала неоднократно прорывались: в 2010 году, два раза в 2019 году и еще дважды — в 2021-м. По данным регулятора, на момент прорывов около половины всего оборудования хранилища было с истекшим сроком службы. Как отмечается, из труб вытекала вода, загрязненная радиоактивным тритием — веществом, используемым в боеголовках.По данным издания, Sepa и британское Минобороны долгие годы пытались скрыть информацию об утечках, ссылаясь на вопрос национальной безопасности. Но недавно шотландский комиссар по вопросам информации Дэвид Хэмилтон приказал эти данные обнародовать, после чего они попали в распоряжение шотландского СМИ Ferret и Guardian.
https://ria.ru/20250730/ssha-2032480059.html
великобритания
глазго
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034355526_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_312fa3d499eea5b3baf30232f4e252bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, глазго, шотландия
В мире, Великобритания, Глазго, Шотландия
В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами

Guardian: радиоактивная вода с британской ядерной базы попала в море

CC BY-SA 4.0 / John / Склад вооружений в Кулпорте на озере Лох-Лонг в Шотландии
Склад вооружений в Кулпорте на озере Лох-Лонг в Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
CC BY-SA 4.0 / John /
Склад вооружений в Кулпорте на озере Лох-Лонг в Шотландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Радиоактивная вода с военной базы в Великобритании, где хранится ядерное оружие, попала в море из-за неоднократного прорыва старых труб, пишет The Guardian.
«

"Регулятор установил , что радиоактивный материал попал в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго, на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом обслуживать сеть из 1500 водопроводных труб на базе", — говорится в материале.

Как сообщает газета, речь идет о военной базе у шотландского поселения Кулпорт. Там хранятся ядерные боеголовки, предназначенные для четырех подводных лодок программы Trident, которые базируются неподалеку.
Ссылаясь на документы Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), Guardian сообщает, что трубы арсенала неоднократно прорывались: в 2010 году, два раза в 2019 году и еще дважды — в 2021-м. По данным регулятора, на момент прорывов около половины всего оборудования хранилища было с истекшим сроком службы. Как отмечается, из труб вытекала вода, загрязненная радиоактивным тритием — веществом, используемым в боеголовках.
По данным издания, Sepa и британское Минобороны долгие годы пытались скрыть информацию об утечках, ссылаясь на вопрос национальной безопасности. Но недавно шотландский комиссар по вопросам информации Дэвид Хэмилтон приказал эти данные обнародовать, после чего они попали в распоряжение шотландского СМИ Ferret и Guardian.
Южная Каролина, США - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В США обнаружили радиоактивный улей
30 июля, 23:10
 
В миреВеликобританияГлазгоШотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала