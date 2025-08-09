https://ria.ru/20250809/britaniya-2034352862.html
В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами
09.08.2025
В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами
Радиоактивная вода с военной базы в Великобритании, где хранится ядерное оружие, попала в море из-за неоднократного прорыва старых труб, пишет The Guardian.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Радиоактивная вода с военной базы в Великобритании, где хранится ядерное оружие, попала в море из-за неоднократного прорыва старых труб, пишет The Guardian."Регулятор установил , что радиоактивный материал попал в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго, на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом обслуживать сеть из 1500 водопроводных труб на базе", — говорится в материале.Как сообщает газета, речь идет о военной базе у шотландского поселения Кулпорт. Там хранятся ядерные боеголовки, предназначенные для четырех подводных лодок программы Trident, которые базируются неподалеку.Ссылаясь на документы Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), Guardian сообщает, что трубы арсенала неоднократно прорывались: в 2010 году, два раза в 2019 году и еще дважды — в 2021-м. По данным регулятора, на момент прорывов около половины всего оборудования хранилища было с истекшим сроком службы. Как отмечается, из труб вытекала вода, загрязненная радиоактивным тритием — веществом, используемым в боеголовках.По данным издания, Sepa и британское Минобороны долгие годы пытались скрыть информацию об утечках, ссылаясь на вопрос национальной безопасности. Но недавно шотландский комиссар по вопросам информации Дэвид Хэмилтон приказал эти данные обнародовать, после чего они попали в распоряжение шотландского СМИ Ferret и Guardian.
