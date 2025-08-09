https://ria.ru/20250809/braziliya-2034355721.html
Бразилия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине
Бразилия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 09.08.2025
Бразилия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на... РИА Новости, 09.08.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, сообщила пресс-служба главы латиноамериканского государства. Разговор двух президентов, в котором была затронута тема Украины, состоялся в субботу. "Президент Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия всегда поддерживала диалог и поиск мирного решения, и подтвердил, что его правительство готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая", - говорится в сообщении. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу " Друзья мира " по урегулированию украинского кризиса.
