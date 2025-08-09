Бразилия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине

Рейтинг@Mail.ru
18:35 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/braziliya-2034355721.html
2025-08-09T18:35:00+03:00
2025-08-09T18:35:00+03:00
бразилия
луис инасиу лула да силва
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_0:22:3019:1720_1920x0_80_0_0_322642e81e704121d017f046a752f6d0.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, сообщила пресс-служба главы латиноамериканского государства. Разговор двух президентов, в котором была затронута тема Украины, состоялся в субботу. "Президент Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия всегда поддерживала диалог и поиск мирного решения, и подтвердил, что его правительство готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая", - говорится в сообщении. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу " Друзья мира " по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20250809/rossiya-2034354039.html
бразилия
россия
украина
бразилия, луис инасиу лула да силва, россия, украина, владимир путин
Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, Украина, Владимир Путин
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, сообщила пресс-служба главы латиноамериканского государства.
Разговор двух президентов, в котором была затронута тема Украины, состоялся в субботу.
"Президент Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия всегда поддерживала диалог и поиск мирного решения, и подтвердил, что его правительство готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая", - говорится в сообщении.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу " Друзья мира " по урегулированию украинского кризиса.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Россия и Бразилия готовы провести заседание комиссии по сотрудничеству
Вчера, 18:24
 
БразилияЛуис Инасиу Лула да СилваРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
