Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии - РИА Новости, 09.08.2025
14:23 09.08.2025
Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране, рассказал РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку. "В нынешней геополитической ситуации, полагаю, возможности для инвестиций более выгодные у тех российских компаний, которые уже включены в бразильскую экономику, как в случае крупных поставщиков удобрений. Эти фирмы могут укрепить свое присутствие на рынке Бразилии, инвестируя в портовую инфраструктуру, в логистику, в транспортировку своей продукции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что некоторые компании из России уже находятся на "продвинутом этапе" с инвестициями в производство удобрений на бразильской территории. "Думаю, что этот путь взаимовыгоден для России и Бразилии, учитывая многообещающее будущее бразильского сельского хозяйства как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Россия могла бы ещё обширнее участвовать в этой истории успеха", - подчеркнул чиновник.
Флаг Бразилии
Флаг Бразилии
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране, рассказал РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку.
"В нынешней геополитической ситуации, полагаю, возможности для инвестиций более выгодные у тех российских компаний, которые уже включены в бразильскую экономику, как в случае крупных поставщиков удобрений. Эти фирмы могут укрепить свое присутствие на рынке Бразилии, инвестируя в портовую инфраструктуру, в логистику, в транспортировку своей продукции", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что некоторые компании из России уже находятся на "продвинутом этапе" с инвестициями в производство удобрений на бразильской территории.
"Думаю, что этот путь взаимовыгоден для России и Бразилии, учитывая многообещающее будущее бразильского сельского хозяйства как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Россия могла бы ещё обширнее участвовать в этой истории успеха", - подчеркнул чиновник.
Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины
