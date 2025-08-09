https://ria.ru/20250809/braziliya-2034328429.html
Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии
Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии - РИА Новости, 09.08.2025
Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии
Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране,... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране, рассказал РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку. "В нынешней геополитической ситуации, полагаю, возможности для инвестиций более выгодные у тех российских компаний, которые уже включены в бразильскую экономику, как в случае крупных поставщиков удобрений. Эти фирмы могут укрепить свое присутствие на рынке Бразилии, инвестируя в портовую инфраструктуру, в логистику, в транспортировку своей продукции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что некоторые компании из России уже находятся на "продвинутом этапе" с инвестициями в производство удобрений на бразильской территории. "Думаю, что этот путь взаимовыгоден для России и Бразилии, учитывая многообещающее будущее бразильского сельского хозяйства как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Россия могла бы ещё обширнее участвовать в этой истории успеха", - подчеркнул чиновник.
Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии
