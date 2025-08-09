https://ria.ru/20250809/braziliya-2034328429.html

Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии

Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии - РИА Новости, 09.08.2025

Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии

Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T14:23:00+03:00

2025-08-09T14:23:00+03:00

2025-08-09T14:23:00+03:00

в мире

бразилия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране, рассказал РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку. "В нынешней геополитической ситуации, полагаю, возможности для инвестиций более выгодные у тех российских компаний, которые уже включены в бразильскую экономику, как в случае крупных поставщиков удобрений. Эти фирмы могут укрепить свое присутствие на рынке Бразилии, инвестируя в портовую инфраструктуру, в логистику, в транспортировку своей продукции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что некоторые компании из России уже находятся на "продвинутом этапе" с инвестициями в производство удобрений на бразильской территории. "Думаю, что этот путь взаимовыгоден для России и Бразилии, учитывая многообещающее будущее бразильского сельского хозяйства как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Россия могла бы ещё обширнее участвовать в этой истории успеха", - подчеркнул чиновник.

https://ria.ru/20250806/briks-2033815538.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, россия