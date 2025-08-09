https://ria.ru/20250809/bpla-2034352720.html
Российские БПЛА сорвали ротации ВСУ на двух направлениях
Российские БПЛА сорвали ротации ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 09.08.2025
Российские БПЛА сорвали ротации ВСУ на двух направлениях
Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки российских войск не позволяют украинским силам проводить ротацию на константиновском и северском направлениях
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки российских войск не позволяют украинским силам проводить ротацию на константиновском и северском направлениях, уничтожая технику и пехоту противника, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Ударами дежурных расчетов FPV-дронов были сорваны ротации подразделений ВСУ (на константиновском и северском направлениях - ред.) и уничтожены боевая бронированная машина "Новатор", четыре легковых автомобиля, два из которых не успел покинуть личный состав противника. В связи с ограниченными возможностями проведения ротаций противник решил отправить своему истощённому подразделению провизию и боеприпасы, но роботизированная платформа, двигавшаяся по ранее выявленному маршруту, была уничтожена ударным БПЛА", - сообщили в пресс-центре.
Боевая работа БПЛА "Южной" группировки на константиновском и северском направлениях
Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки ВС России не дают ВСУ проводить ротацию на константиновском и северском направлениях, уничтожая технику и пехоту противника. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки, показав кадры успешных атак.
Российские БПЛА сорвали ротации ВСУ на двух направлениях
Расчеты БПЛА группировки войск "Юг" уничтожили технику ВСУ на двух направлениях