Российские БПЛА сорвали ротации ВСУ на двух направлениях

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки российских войск не позволяют украинским силам проводить ротацию на константиновском и северском направлениях, уничтожая технику и пехоту противника, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Ударами дежурных расчетов FPV-дронов были сорваны ротации подразделений ВСУ (на константиновском и северском направлениях - ред.) и уничтожены боевая бронированная машина "Новатор", четыре легковых автомобиля, два из которых не успел покинуть личный состав противника. В связи с ограниченными возможностями проведения ротаций противник решил отправить своему истощённому подразделению провизию и боеприпасы, но роботизированная платформа, двигавшаяся по ранее выявленному маршруту, была уничтожена ударным БПЛА", - сообщили в пресс-центре.

