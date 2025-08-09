Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА сорвали ротации ВСУ на двух направлениях
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 09.08.2025 (обновлено: 18:24 09.08.2025)
Российские БПЛА сорвали ротации ВСУ на двух направлениях
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки российских войск не позволяют украинским силам проводить ротацию на константиновском и северском направлениях, уничтожая технику и пехоту противника, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Ударами дежурных расчетов FPV-дронов были сорваны ротации подразделений ВСУ (на константиновском и северском направлениях - ред.) и уничтожены боевая бронированная машина "Новатор", четыре легковых автомобиля, два из которых не успел покинуть личный состав противника. В связи с ограниченными возможностями проведения ротаций противник решил отправить своему истощённому подразделению провизию и боеприпасы, но роботизированная платформа, двигавшаяся по ранее выявленному маршруту, была уничтожена ударным БПЛА", - сообщили в пресс-центре.
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Южной" группировки российских войск не позволяют украинским силам проводить ротацию на константиновском и северском направлениях, уничтожая технику и пехоту противника, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Ударами дежурных расчетов FPV-дронов были сорваны ротации подразделений ВСУ (на константиновском и северском направлениях - ред.) и уничтожены боевая бронированная машина "Новатор", четыре легковых автомобиля, два из которых не успел покинуть личный состав противника. В связи с ограниченными возможностями проведения ротаций противник решил отправить своему истощённому подразделению провизию и боеприпасы, но роботизированная платформа, двигавшаяся по ранее выявленному маршруту, была уничтожена ударным БПЛА", - сообщили в пресс-центре.
