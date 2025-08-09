Рейтинг@Mail.ru
Над Москвой уничтожили еще один БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 09.08.2025 (обновлено: 10:55 09.08.2025)
Над Москвой уничтожили еще один БПЛА
Бойцы противоздушной обороны сбили беспилотник, следовавший в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бойцы противоздушной обороны сбили беспилотник, следовавший в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву", — написал он.По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.Чуть более чем за полчаса до этого Собянин объявил о ликвидации еще одного дрона на подлете к столице.
Москва, Сергей Собянин, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Работа ПВО
Работа ПВО
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бойцы противоздушной обороны сбили беспилотник, следовавший в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву", — написал он.
По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Чуть более чем за полчаса до этого Собянин объявил о ликвидации еще одного дрона на подлете к столице.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над территорией Россией
