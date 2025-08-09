https://ria.ru/20250809/bpla-2034302462.html
Над Москвой уничтожили еще один БПЛА
Над Москвой уничтожили еще один БПЛА - РИА Новости, 09.08.2025
Над Москвой уничтожили еще один БПЛА
Бойцы противоздушной обороны сбили беспилотник, следовавший в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бойцы противоздушной обороны сбили беспилотник, следовавший в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву", — написал он.По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.Чуть более чем за полчаса до этого Собянин объявил о ликвидации еще одного дрона на подлете к столице.
москва
Новости
ru-RU
