https://ria.ru/20250809/bpla-2034299170.html

Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над территорией Россией

Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над территорией Россией - РИА Новости, 09.08.2025

Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над территорией Россией

В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T09:38:00+03:00

2025-08-09T09:38:00+03:00

2025-08-09T09:40:00+03:00

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: семь – над акваторией Азовского моря, шесть - над территорией Брянской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над акваторией Черного моря и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250806/voenkomat-2033685360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)