Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над территорией Россией
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над территорией Россией - РИА Новости, 09.08.2025
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над территорией Россией
В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: семь – над акваторией Азовского моря, шесть - над территорией Брянской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над акваторией Черного моря и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
