09:29 09.08.2025 (обновлено: 09:33 09.08.2025)
Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой
Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Средства ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву", - написал Собянин.Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Средства ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву", - написал Собянин.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Днепропетровске вывели из строя ремонтную базу техники ВСУ
