Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой
Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой - РИА Новости, 09.08.2025
Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой
09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Средства ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву", - написал Собянин.Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой
