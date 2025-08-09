ПВО за ночь сбила 97 беспилотников над российскими регионами
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 22:41 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Как уточнили в министерстве:
- в Курской области поразили 28 БПЛА;
- в Брянской и Калужской — 13;
- в Тульской — десять;
- в Орловской и Белгородской — по восемь;
- над Азовским морем — семь;
- в Краснодарском крае — пять;
- в Ростовской области — два;
- в Крыму, Московском регионе и Липецкой области — по одному.
В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
