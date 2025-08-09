https://ria.ru/20250809/bpla-2034285945.html

ПВО за ночь сбила 97 беспилотников над российскими регионами

2025-08-09T07:31:00+03:00

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22:41 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточнили в министерстве:В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

