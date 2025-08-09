Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл планы "боевого крыла" беглой белорусской оппозиции
14:39 09.08.2025
Источник раскрыл планы "боевого крыла" беглой белорусской оппозиции
белоруссия
россия
одкб
снг
в мире
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новое "боевое крыло" беглой белорусской оппозиции будет считать одной из своих задач дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Белоруссии, а также в рамках ОДКБ, СНГ, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции. Ранее он отметил, что созданное выехавшей за рубеж белорусской оппозицией формирование "Объединенный переходный кабинет" (признано в Белоруссии террористической организацией) решило реформировать свое "боевое крыло". Причинами предстоящей реструктуризации "являются накопившиеся организационные ошибки, отсутствие устойчивой поддержки, а также необходимость соответствовать современным реалиям", добавил он. В задачи новой структуры в числе прочего, по словам собеседника агентства, входят "информационные атаки, направленные на дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ, СНГ". Кроме того, как указал источник, новая структура ОПК будет наращивать активность в приграничных регионах Белоруссии, в том числе заниматься подрывом доверия у жителей к местным властям. "Объединенный переходный кабинет" планирует усиливать киберкомпонент своей деятельности, работать через третьи страны и использовать частные военные структуры, подчеркнул источник.
белоруссия
россия
белоруссия, россия, одкб, снг, в мире
Белоруссия, Россия, ОДКБ, СНГ, В мире
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новое "боевое крыло" беглой белорусской оппозиции будет считать одной из своих задач дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Белоруссии, а также в рамках ОДКБ, СНГ, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции.
Ранее он отметил, что созданное выехавшей за рубеж белорусской оппозицией формирование "Объединенный переходный кабинет" (признано в Белоруссии террористической организацией) решило реформировать свое "боевое крыло". Причинами предстоящей реструктуризации "являются накопившиеся организационные ошибки, отсутствие устойчивой поддержки, а также необходимость соответствовать современным реалиям", добавил он.
В задачи новой структуры в числе прочего, по словам собеседника агентства, входят "информационные атаки, направленные на дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ, СНГ".
Кроме того, как указал источник, новая структура ОПК будет наращивать активность в приграничных регионах Белоруссии, в том числе заниматься подрывом доверия у жителей к местным властям.
"Объединенный переходный кабинет" планирует усиливать киберкомпонент своей деятельности, работать через третьи страны и использовать частные военные структуры, подчеркнул источник.
