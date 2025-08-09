https://ria.ru/20250809/boeviki-2034330330.html

Источник раскрыл планы "боевого крыла" беглой белорусской оппозиции

Источник раскрыл планы "боевого крыла" беглой белорусской оппозиции - РИА Новости, 09.08.2025

Источник раскрыл планы "боевого крыла" беглой белорусской оппозиции

Новое "боевое крыло" беглой белорусской оппозиции будет считать одной из своих задач дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного... РИА Новости, 09.08.2025

белоруссия

россия

одкб

снг

в мире

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новое "боевое крыло" беглой белорусской оппозиции будет считать одной из своих задач дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Белоруссии, а также в рамках ОДКБ, СНГ, сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции. Ранее он отметил, что созданное выехавшей за рубеж белорусской оппозицией формирование "Объединенный переходный кабинет" (признано в Белоруссии террористической организацией) решило реформировать свое "боевое крыло". Причинами предстоящей реструктуризации "являются накопившиеся организационные ошибки, отсутствие устойчивой поддержки, а также необходимость соответствовать современным реалиям", добавил он. В задачи новой структуры в числе прочего, по словам собеседника агентства, входят "информационные атаки, направленные на дискредитацию союзов и стратегических партнерств в рамках Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ, СНГ". Кроме того, как указал источник, новая структура ОПК будет наращивать активность в приграничных регионах Белоруссии, в том числе заниматься подрывом доверия у жителей к местным властям. "Объединенный переходный кабинет" планирует усиливать киберкомпонент своей деятельности, работать через третьи страны и использовать частные военные структуры, подчеркнул источник.

белоруссия

россия

