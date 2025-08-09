Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg заявил об изменении позиции Зеленского по конфликту на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 09.08.2025 (обновлено: 17:26 09.08.2025)
Bloomberg заявил об изменении позиции Зеленского по конфликту на Украине
Владимир Зеленский изменил позицию по урегулированию конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил позицию по урегулированию конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg."Ранее украинский лидер говорил, что не готов уступить ни одной части территории Украины, требуя при этом от России вывести войска и выплатить репарации. &lt;…&gt; Однако в пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения", — говорится в сообщении издания. В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Bloomberg: Зеленский изменил позицию по урегулированию конфликта на Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил позицию по урегулированию конфликта на Украине, пишет агентство Bloomberg.
"Ранее украинский лидер говорил, что не готов уступить ни одной части территории Украины, требуя при этом от России вывести войска и выплатить репарации. <…> Однако в пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения", — говорится в сообщении издания.
В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
