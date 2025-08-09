Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обнаружили новые обломки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 09.08.2025
На Кубани обнаружили новые обломки БПЛА
Новые обломки БПЛА обнаружены в Северском и Славянском районах Кубани, есть разрушения, обошлось без пострадавших, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
специальная военная операция на украине
краснодарский край
славянский район
славянск-на-кубани
вениамин кондратьев
происшествия
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Новые обломки БПЛА обнаружены в Северском и Славянском районах Кубани, есть разрушения, обошлось без пострадавших, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Утром губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь. В пятницу краевой оперштаб сообщал об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе в Сочи. "В Северском районе обнаружили обломки БПЛА. В поселке Ильском фрагменты беспилотника упали в огород одного из домовладений. Повреждены автомобиль и забор. Пострадавших нет. Также обломки обнаружили в районе кладбища", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что на месте падений в районе работают экстренные и специальные службы. "В поселке Вишневом (Славянский район - ред.) фрагменты беспилотника обнаружили в фруктовом саду, разрушений нет. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали еще по нескольким адресам, есть незначительные повреждения строений на придомовых территориях и самих домов - крыш и навесов, фасадов и стеклопакетов. К одному из домов поврежден подводящий газопровод. Аварийная бригада перекрыла подачу, угрозы утечки нет", - добавили в оперштабе. Как подчеркивается, во всех этих случаях пострадавших нет. Обследование территорий продолжается. Как сообщал Кондратьев ранее в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд: накануне дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
краснодарский край, славянский район, славянск-на-кубани, вениамин кондратьев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Славянский район, Славянск-на-Кубани, Вениамин Кондратьев, Происшествия
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Новые обломки БПЛА обнаружены в Северском и Славянском районах Кубани, есть разрушения, обошлось без пострадавших, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Утром губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь. В пятницу краевой оперштаб сообщал об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе в Сочи.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки БПЛА
8 августа, 23:45
"В Северском районе обнаружили обломки БПЛА. В поселке Ильском фрагменты беспилотника упали в огород одного из домовладений. Повреждены автомобиль и забор. Пострадавших нет. Также обломки обнаружили в районе кладбища", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что на месте падений в районе работают экстренные и специальные службы.
"В поселке Вишневом (Славянский район - ред.) фрагменты беспилотника обнаружили в фруктовом саду, разрушений нет. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали еще по нескольким адресам, есть незначительные повреждения строений на придомовых территориях и самих домов - крыш и навесов, фасадов и стеклопакетов. К одному из домов поврежден подводящий газопровод. Аварийная бригада перекрыла подачу, угрозы утечки нет", - добавили в оперштабе.
Как подчеркивается, во всех этих случаях пострадавших нет. Обследование территорий продолжается.
Как сообщал Кондратьев ранее в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд: накануне дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайСлавянский районСлавянск-на-КубаниВениамин КондратьевПроисшествия
 
 
