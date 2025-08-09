Рейтинг@Mail.ru
В трех районах Кубани обнаружили обломки беспилотников - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 09.08.2025 (обновлено: 13:08 09.08.2025)
В трех районах Кубани обнаружили обломки беспилотников
В трех районах Кубани обнаружили обломки беспилотников - РИА Новости, 09.08.2025
В трех районах Кубани обнаружили обломки беспилотников
Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Минувшей ночью и сегодняшним утром в Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, также повредили окно в школе №12. В Красноармейском районе фрагменты упали в поле у поселка Приречье. В Крымском районе в селе Фадеево незначительно повреждены три домовладения - где-то осколками посечены окна, где-то кровля и забор. Также пострадала линия электропередачи", - написал Кондратьев. Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и специальные службы, отметил глава региона. Кондратьев добавил, что в отдельных муниципалитетах из соображений безопасности отсутствует мобильный интернет. В Крымском районе сейчас звучат сирены. Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд, добавил губернатор. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей. "Подавляющее большинство БПЛА уничтожаются еще на подлетах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям", - заключил губернатор.
краснодарский край
происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В трех районах Кубани обнаружили обломки беспилотников

Кондратьев сообщил об обнаружении обломков беспилотников в трех районах Кубани

© РИА Новости / Николай Хижняк
Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Минувшей ночью и сегодняшним утром в Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, также повредили окно в школе №12. В Красноармейском районе фрагменты упали в поле у поселка Приречье. В Крымском районе в селе Фадеево незначительно повреждены три домовладения - где-то осколками посечены окна, где-то кровля и забор. Также пострадала линия электропередачи", - написал Кондратьев.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
ПВО уничтожила 44 беспилотника ВСУ над территорией России за четыре часа
Вчера, 12:59
Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и специальные службы, отметил глава региона.
Кондратьев добавил, что в отдельных муниципалитетах из соображений безопасности отсутствует мобильный интернет.
В Крымском районе сейчас звучат сирены.
Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд, добавил губернатор. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
"Подавляющее большинство БПЛА уничтожаются еще на подлетах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям", - заключил губернатор.
