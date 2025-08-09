В трех районах Кубани обнаружили обломки беспилотников
Кондратьев сообщил об обнаружении обломков беспилотников в трех районах Кубани
Сотрудники МЧС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Минувшей ночью и сегодняшним утром в Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, также повредили окно в школе №12. В Красноармейском районе фрагменты упали в поле у поселка Приречье. В Крымском районе в селе Фадеево незначительно повреждены три домовладения - где-то осколками посечены окна, где-то кровля и забор. Также пострадала линия электропередачи", - написал Кондратьев.
Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и специальные службы, отметил глава региона.
Кондратьев добавил, что в отдельных муниципалитетах из соображений безопасности отсутствует мобильный интернет.
В Крымском районе сейчас звучат сирены.
Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд, добавил губернатор. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
"Подавляющее большинство БПЛА уничтожаются еще на подлетах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям", - заключил губернатор.
