ПВО уничтожила 44 беспилотника ВСУ над территорией России за четыре часа
ПВО уничтожила 44 беспилотника ВСУ над территорией России за четыре часа - РИА Новости, 09.08.2025
ПВО уничтожила 44 беспилотника ВСУ над территорией России за четыре часа
ПВО в субботу уничтожила еще 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:59:00+03:00
2025-08-09T12:59:00+03:00
2025-08-09T13:10:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ПВО в субботу уничтожила еще 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Девятого августа текущего года в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь - над территорией Краснодарского края, семь - над территорией Тульской области, пять - над территорией Калужской области, четыре - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Курской области, четыре - над территорией Орловской области, три - над территорией московского региона, в том числе два летевших на Москву, три - над территорией Республики Крым, три - над территорией Республики Татарстан, два - над акваторией Азовского моря и один - над территорией Республики Адыгея", - говорится в сообщении.
