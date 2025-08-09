https://ria.ru/20250809/bespilotniki-2034321871.html

ПВО уничтожила 44 беспилотника ВСУ над территорией России за четыре часа

09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ПВО в субботу уничтожила еще 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Девятого августа текущего года в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь - над территорией Краснодарского края, семь - над территорией Тульской области, пять - над территорией Калужской области, четыре - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Курской области, четыре - над территорией Орловской области, три - над территорией московского региона, в том числе два летевших на Москву, три - над территорией Республики Крым, три - над территорией Республики Татарстан, два - над акваторией Азовского моря и один - над территорией Республики Адыгея", - говорится в сообщении.

