В Тульской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:54:00+03:00
2025-08-09T12:54:00+03:00
2025-08-09T12:55:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Подразделения ПВО Минобороны России продолжают работу по защите воздушного пространства Тульской области. Уничтожено еще три беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале. Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
тульская область
В Тульской области уничтожили три беспилотника ВСУ
