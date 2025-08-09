https://ria.ru/20250809/bespilotniki-2034320996.html

В Тульской области уничтожили три беспилотника ВСУ

В Тульской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025

В Тульской области уничтожили три беспилотника ВСУ

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Подразделения ПВО Минобороны России продолжают работу по защите воздушного пространства Тульской области. Уничтожено еще три беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале. Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

