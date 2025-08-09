https://ria.ru/20250809/bespilotniki-2034306811.html
В Тульской области уничтожили два украинских беспилотника
Два украинских БПЛА уничтожены в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два украинских БПЛА уничтожены в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Еще два украинских беспилотника были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России в ходе отражения воздушной атаки. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
тульская область
