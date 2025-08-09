На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА на машину пострадала женщина
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Одна женщина в легковом автомобиле пострадала в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА, медики уже оказали ей помощь, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Глава Славянского района Роман Синяговский доложил, что в результате отражения утренней атаки киевского режима из-за падения обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. Она находилась в легковом автомобиле. На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые оказали ей необходимую помощь", - написал Кондратьев.
Ранение несильное, от госпитализации женщина отказалась, добавил глава региона.
Утром губернатор сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В пятницу краевой оперштаб сообщил об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе и в Сочи.
Как сообщил Кондратьев в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
