Рейтинг@Mail.ru
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/bespilotnik-2034325588.html
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости, 09.08.2025
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
Одна женщина в легковом автомобиле пострадала в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА, медики уже оказали ей помощь, сообщил в своем официальном... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T13:49:00+03:00
2025-08-09T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
славянск-на-кубани
славянский район
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Одна женщина в легковом автомобиле пострадала в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА, медики уже оказали ей помощь, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Глава Славянского района Роман Синяговский доложил, что в результате отражения утренней атаки киевского режима из-за падения обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. Она находилась в легковом автомобиле. На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые оказали ей необходимую помощь", - написал Кондратьев. Ранение несильное, от госпитализации женщина отказалась, добавил глава региона. Утром губернатор сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В пятницу краевой оперштаб сообщил об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе и в Сочи. Как сообщил Кондратьев в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
славянск-на-кубани
славянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, славянск-на-кубани, славянский район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Славянский район, Вениамин Кондратьев
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА на машину пострадала женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Одна женщина в легковом автомобиле пострадала в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА, медики уже оказали ей помощь, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Глава Славянского района Роман Синяговский доложил, что в результате отражения утренней атаки киевского режима из-за падения обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. Она находилась в легковом автомобиле. На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые оказали ей необходимую помощь", - написал Кондратьев.
Ранение несильное, от госпитализации женщина отказалась, добавил глава региона.
Утром губернатор сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В пятницу краевой оперштаб сообщил об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе и в Сочи.
Как сообщил Кондратьев в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСлавянск-на-КубаниСлавянский районВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала