Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025

Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Обломки БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 22.41 мск 8 августа до 05.05 мск 9 августа над российскими регионами было сбито 97 БПЛА, из них 13 - над Калужской областью. "В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет", - написал Шапша в Telegram-канале. Он отметил, что в местах падения всех БПЛА работают оперативные группы.

калужская область

