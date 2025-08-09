https://ria.ru/20250809/bespilotnik-2034289005.html
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Обломки БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T08:27:00+03:00
2025-08-09T08:27:00+03:00
2025-08-09T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 22.41 мск 8 августа до 05.05 мск 9 августа над российскими регионами было сбито 97 БПЛА, из них 13 - над Калужской областью. "В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет", - написал Шапша в Telegram-канале. Он отметил, что в местах падения всех БПЛА работают оперативные группы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Шапша: обломки БПЛА ВСУ упали на территорию частного дома в Калужской области