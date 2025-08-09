Рейтинг@Mail.ru
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
09.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 09.08.2025
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Обломки БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 22.41 мск 8 августа до 05.05 мск 9 августа над российскими регионами было сбито 97 БПЛА, из них 13 - над Калужской областью. "В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет", - написал Шапша в Telegram-канале. Он отметил, что в местах падения всех БПЛА работают оперативные группы.
калужская область
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 22.41 мск 8 августа до 05.05 мск 9 августа над российскими регионами было сбито 97 БПЛА, из них 13 - над Калужской областью.
"В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он отметил, что в местах падения всех БПЛА работают оперативные группы.
