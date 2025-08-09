Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Гладков: сто БПЛА ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 100 беспилотниками девять районов Белгородской области, двое мирных жителей погибли, четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 52 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 41 снаряд, 31 дрон сбит и подавлен. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах и 23 частных домовладениях, на коммерческом объекте, на предприятии, в 12 единицах спецтехники и 25 транспортных средствах.
"В Белгородском районе… совершены атаки семи беспилотников, один из которых сбит. В районе села Устинка вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина… В Борисовском районе сёла Берёзовка, Богун-Городок, Грузское, Стригуны и Цаповка подверглись двум обстрелам с применением шести боеприпасов и атакам семи беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе нанесены удары 22 БПЛА, погиб мирный житель, пострадала женщина, в Волоконовском районе совершены атаки четырех беспилотников. По данным главы региона, в Грайворонском округе выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 16 дронов, погибла мирная жительница, ранение получили родители погибшей. Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник, в Краснояружском районе выпущены 21 боеприпас и 17 БПЛА, уточнил губернатор.
"Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты четыре беспилотника. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Доброе, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено два боеприпаса и совершены атаки 22 беспилотников, из которых 18 подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
