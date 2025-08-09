https://ria.ru/20250809/bashkiriya-2034311803.html
На заводе в Башкирии рассказали, из-за чего прогремел взрыв
2025-08-09T11:22:00+03:00
2025-08-09T11:22:00+03:00
2025-08-09T11:26:00+03:00
УФА, 9 авг - РИА Новости. Взрыв на заводе в Башкирии произошел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирской содовой компании.Ранее сообщалось, что после взрыва на башкирском предприятии госпитализированы 27 человек."На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" (БСК) произошел технологический инцидент. При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву", - следует из релиза пресс-службы предприятия.
