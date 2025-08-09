https://ria.ru/20250809/bashkiriya-2034311803.html

На заводе в Башкирии рассказали, из-за чего прогремел взрыв

На заводе в Башкирии рассказали, из-за чего прогремел взрыв - РИА Новости, 09.08.2025

На заводе в Башкирии рассказали, из-за чего прогремел взрыв

Взрыв на заводе в Башкирии произошел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирской содовой... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T11:22:00+03:00

2025-08-09T11:22:00+03:00

2025-08-09T11:26:00+03:00

стерлитамак

происшествия

башкирская содовая компания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034304103_0:473:868:961_1920x0_80_0_0_cb4311307465b871c6f309330884129a.jpg

УФА, 9 авг - РИА Новости. Взрыв на заводе в Башкирии произошел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирской содовой компании.Ранее сообщалось, что после взрыва на башкирском предприятии госпитализированы 27 человек."На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" (БСК) произошел технологический инцидент. При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву", - следует из релиза пресс-службы предприятия.

https://ria.ru/20250809/vzryv-2034308979.html

стерлитамак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стерлитамак, происшествия, башкирская содовая компания