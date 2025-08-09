https://ria.ru/20250809/aviakompaniya-2034340999.html

"Победа" меняет расписание из-за раннее введенных ограничений в аэропортах

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными ограничениями в российских аэропортах, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями 8 и 9 августа на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или отменены", - сообщила компания. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, отмечается в сообщении.

