https://ria.ru/20250809/ataka-2034279822.html

В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина

В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 09.08.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина

Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T05:42:00+03:00

2025-08-09T05:42:00+03:00

2025-08-09T05:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом произошло самое страшное - погибла мирная жительница", - написал он.Гладков добавил, что раненых родителей погибшей госпитализировали. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, помимо этого, его супруга также получила баротравму.Кроме того, в результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнём.

https://ria.ru/20250808/ssha-2034223731.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков