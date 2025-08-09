Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 09.08.2025 (обновлено: 05:46 09.08.2025)
В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина
В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина
Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав...
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом произошло самое страшное - погибла мирная жительница", - написал он.Гладков добавил, что раненых родителей погибшей госпитализировали. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, помимо этого, его супруга также получила баротравму.Кроме того, в результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнём.
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина

В Грайворонском округе Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом произошло самое страшное - погибла мирная жительница", - написал он.
Гладков добавил, что раненых родителей погибшей госпитализировали. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, помимо этого, его супруга также получила баротравму.
Кроме того, в результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнём.
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Происшествия
Вячеслав Гладков
 
 
