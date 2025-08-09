https://ria.ru/20250809/armeniya-2034274675.html

Пашинян назвал проект Трампа крупнейшим инвестпроектом в истории Армении

Проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, РИА Новости, 09.08.2025

ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении, считает премьер республики Никол Пашинян. "Возможно, пока рано делать выводы, но я возьму на себя смелость заявить, что это будет самым крупным инвестиционным проектом за всю историю Третьей Республики (современной Армении – ред.). Это новая глобальная дорога с востока на запад и с севера на юг и существенный фактор региональной стабильности и мира", - заявил Пашинян журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне. Он добавил, что инвестпроект "Маршрут Трампа" соответствует армянской инициативе по разблокированию региональных транспортных коммуникаций "Перекресток мира". "Мы обсудим с США на двустороннем уровне привлечение взаимоприемлемых инвесторов для реализации этого проекта", - заявил Пашинян. Он уточнил, что "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет страны. Пашинян отметил также, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.

