Полиция Аляски сделала заявление о готовящейся встрече Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Полиция Аляски в комментарии РИА Новости переадресовала все вопросы о безопасности на встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина секретной службе Соединенных Штатов."Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в секретную службу США", - сказал РИА Новости пресс-секретарь полиции штата Остин МакДэниел.Секретная служба США пока не ответила на запрос РИА Новости о комментарии.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.

