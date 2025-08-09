https://ria.ru/20250809/alyaska-2034280671.html
Полиция Аляски сделала заявление о готовящейся встрече Путина и Трампа
2025-08-09T06:00:00+03:00
в мире
аляска
владимир путин
сша
россия
дональд трамп
встреча путина и трампа — 2025
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Полиция Аляски в комментарии РИА Новости переадресовала все вопросы о безопасности на встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина секретной службе Соединенных Штатов."Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в секретную службу США", - сказал РИА Новости пресс-секретарь полиции штата Остин МакДэниел.Секретная служба США пока не ответила на запрос РИА Новости о комментарии.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
аляска
сша
россия
2025
ru-RU
