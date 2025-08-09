Рейтинг@Mail.ru
Полиция Аляски сделала заявление о готовящейся встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/alyaska-2034280671.html
Полиция Аляски сделала заявление о готовящейся встрече Путина и Трампа
Полиция Аляски сделала заявление о готовящейся встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Полиция Аляски сделала заявление о готовящейся встрече Путина и Трампа
Полиция Аляски в комментарии РИА Новости переадресовала все вопросы о безопасности на встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T06:00:00+03:00
2025-08-09T06:00:00+03:00
в мире
аляска
владимир путин
сша
россия
дональд трамп
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953252058_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_dd865108d29530f1c63ee0938dcb6f14.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Полиция Аляски в комментарии РИА Новости переадресовала все вопросы о безопасности на встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина секретной службе Соединенных Штатов."Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в секретную службу США", - сказал РИА Новости пресс-секретарь полиции штата Остин МакДэниел.Секретная служба США пока не ответила на запрос РИА Новости о комментарии.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034279002.html
https://ria.ru/20250809/alyaska-2034274865.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953252058_0:51:2049:1587_1920x0_80_0_0_9f09584f5c0d8ece3f421a73fca58612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, владимир путин, сша, россия, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Аляска, Владимир Путин, США, Россия, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
Полиция Аляски сделала заявление о готовящейся встрече Путина и Трампа

Полиция Аляски переадресовала вопросы о встрече Трампа и Путина секретной службе

© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Полиция Аляски в комментарии РИА Новости переадресовала все вопросы о безопасности на встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина секретной службе Соединенных Штатов.
"Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в секретную службу США", - сказал РИА Новости пресс-секретарь полиции штата Остин МакДэниел.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Глава РФПИ назвал Аляску идеальным местом для саммита России и США
05:16
Секретная служба США пока не ответила на запрос РИА Новости о комментарии.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
Аляска - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Глава Аляски обсудил с Белым домом встречу Путина и Трампа
03:25
 
В миреАляскаВладимир ПутинСШАРоссияДональд ТрампВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала