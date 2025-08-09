https://ria.ru/20250809/alyaska-2034275344.html
Властям Аляски неизвестно точное место встречи Путина и Трампа
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Точное место встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске пока неизвестно, эту информацию сообщит администрация американского лидера, сообщили РИА Новости в офисе губернатора штата Майка Данливи."Нет, этого еще не объявляли. И потом, эта информация придет из Белого дома", - сказал представитель губернатора, отвечая на вопрос о том, знает ли его офис, где эта встреча может произойти.Офис также заявил, что планирование встречи происходит на уровне федерального правительства.
