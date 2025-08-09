https://ria.ru/20250809/alyaska-2034272133.html

Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа

Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа

Кремль и Белый дом сообщили о месте встречи лидеров двух стран - Аляске, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся на территории РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T02:35:00+03:00

2025-08-09T02:35:00+03:00

2025-08-09T02:35:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир константинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/14/1524681477_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_ecb0d9a4bf3a481c3a0dfb8cb6216cae.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кремль и Белый дом сообщили о месте встречи лидеров двух стран - Аляске, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся на территории "русской Америки". РИА Новости собрало главное о месте встречи. Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, который когда-то был российской землей. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке. Была продана Российской империей США в 1867 году. Эта сделка до сих пор - предмет обсуждений. Глава госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ на идею покупки у России Командорских островов предложил США продать Аляску по рыночной цене. От Аляски до России - рукой подать, через Берингов пролив 86 километров до Чукотки. А российско-американская граница проходит между островами Ратманова и Крузенштерна, которые разделяет менее 4 километров. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, в этом регионе есть перспективы реализации масштабных проектов. Раньше из России на Аляску можно было попасть прямым авиарейсом. В 2017 году было прямое авиасообщение. Время полета составляло 4 часа 20 минут. В настоящее время самолеты из Петропавловска-Камчатского на Аляску не летают.

https://ria.ru/20250809/panika-2034269853.html

https://ria.ru/20250809/proval-2034264177.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир константинов