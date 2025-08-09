Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа
02:35 09.08.2025
Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа
Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кремль и Белый дом сообщили о месте встречи лидеров двух стран - Аляске, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся на территории "русской Америки". РИА Новости собрало главное о месте встречи. Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, который когда-то был российской землей. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке. Была продана Российской империей США в 1867 году. Эта сделка до сих пор - предмет обсуждений. Глава госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ на идею покупки у России Командорских островов предложил США продать Аляску по рыночной цене. От Аляски до России - рукой подать, через Берингов пролив 86 километров до Чукотки. А российско-американская граница проходит между островами Ратманова и Крузенштерна, которые разделяет менее 4 километров. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, в этом регионе есть перспективы реализации масштабных проектов. Раньше из России на Аляску можно было попасть прямым авиарейсом. В 2017 году было прямое авиасообщение. Время полета составляло 4 часа 20 минут. В настоящее время самолеты из Петропавловска-Камчатского на Аляску не летают.
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир константинов
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Константинов
Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кремль и Белый дом сообщили о месте встречи лидеров двух стран - Аляске, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся на территории "русской Америки".
РИА Новости собрало главное о месте встречи.
Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, который когда-то был российской землей. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке. Была продана Российской империей США в 1867 году.
Эта сделка до сих пор - предмет обсуждений. Глава госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ на идею покупки у России Командорских островов предложил США продать Аляску по рыночной цене.
От Аляски до России - рукой подать, через Берингов пролив 86 километров до Чукотки. А российско-американская граница проходит между островами Ратманова и Крузенштерна, которые разделяет менее 4 километров.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, в этом регионе есть перспективы реализации масштабных проектов.
Раньше из России на Аляску можно было попасть прямым авиарейсом. В 2017 году было прямое авиасообщение. Время полета составляло 4 часа 20 минут. В настоящее время самолеты из Петропавловска-Камчатского на Аляску не летают.
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Константинов
 
 
