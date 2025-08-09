https://ria.ru/20250809/aliev-2034262234.html
Алиев рассказал о плане Трампа по урегулированию
Алиев рассказал о плане Трампа по урегулированию - РИА Новости, 09.08.2025
Алиев рассказал о плане Трампа по урегулированию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что "Маршрут...
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" устранит преграды в отношениях Баку и Еревана. "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" устранит преграды в отношениях, создаст возможности для налаживания связей и откроет большие возможности для ряда стран в плане инвестиций, стабильности и процветания. Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе, что является прекрасной возможностью не только для нашего региона, но и для всего мира", - сказал Алиев.
