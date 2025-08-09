https://ria.ru/20250809/aliev-2034259936.html
Алиев назвал партнерство с США ответственностью
Алиев назвал партнерство с США ответственностью - РИА Новости, 09.08.2025
Алиев назвал партнерство с США ответственностью
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном назвал... РИА Новости, 09.08.2025
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном назвал стратегическое партнерство с США большой ответственностью. "Азербайджан и США приступают к стратегическому партнерству. В предстоящие несколько месяцев будут подготовлены все необходимые документы и тексты. Это историческое достижение для Азербайджана… Как большое достижение, так и большая ответственность. Этот формат стратегического партнерства охватывает множество сфер - взаимные инвестиции, торговля, коммуникации и связь, искусственный интеллект, оборона, борьба с терроризмом - мы будем активно сотрудничать в этих и других сферах", - сказал Алиев.
Алиев назвал партнерство с США ответственностью
