https://ria.ru/20250809/aliev-2034259936.html

Алиев назвал партнерство с США ответственностью

Алиев назвал партнерство с США ответственностью - РИА Новости, 09.08.2025

Алиев назвал партнерство с США ответственностью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном назвал... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T00:10:00+03:00

2025-08-09T00:10:00+03:00

2025-08-09T00:10:00+03:00

в мире

сша

азербайджан

армения

ильхам алиев

дональд трамп

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_791d7ca18b9430ef01657c89d5c5f180.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном назвал стратегическое партнерство с США большой ответственностью. "Азербайджан и США приступают к стратегическому партнерству. В предстоящие несколько месяцев будут подготовлены все необходимые документы и тексты. Это историческое достижение для Азербайджана… Как большое достижение, так и большая ответственность. Этот формат стратегического партнерства охватывает множество сфер - взаимные инвестиции, торговля, коммуникации и связь, искусственный интеллект, оборона, борьба с терроризмом - мы будем активно сотрудничать в этих и других сферах", - сказал Алиев.

https://ria.ru/20250808/tramp-2034257220.html

сша

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, азербайджан, армения, ильхам алиев, дональд трамп, никол пашинян