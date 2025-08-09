Рейтинг@Mail.ru
Алиев назвал партнерство с США ответственностью - РИА Новости, 09.08.2025
00:10 09.08.2025
Алиев назвал партнерство с США ответственностью
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном назвал...
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном назвал стратегическое партнерство с США большой ответственностью. "Азербайджан и США приступают к стратегическому партнерству. В предстоящие несколько месяцев будут подготовлены все необходимые документы и тексты. Это историческое достижение для Азербайджана… Как большое достижение, так и большая ответственность. Этот формат стратегического партнерства охватывает множество сфер - взаимные инвестиции, торговля, коммуникации и связь, искусственный интеллект, оборона, борьба с терроризмом - мы будем активно сотрудничать в этих и других сферах", - сказал Алиев.
Алиев назвал стратегическое партнерство Баку и США большой ответственностью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном назвал стратегическое партнерство с США большой ответственностью.
"Азербайджан и США приступают к стратегическому партнерству. В предстоящие несколько месяцев будут подготовлены все необходимые документы и тексты. Это историческое достижение для Азербайджана… Как большое достижение, так и большая ответственность. Этот формат стратегического партнерства охватывает множество сфер - взаимные инвестиции, торговля, коммуникации и связь, искусственный интеллект, оборона, борьба с терроризмом - мы будем активно сотрудничать в этих и других сферах", - сказал Алиев.
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан могут рассчитывать на него
Вчера, 23:35
