Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС

Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС - РИА Новости, 09.08.2025

Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС

Ташкент планирует построить с "Росатомом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев. РИА Новости, 09.08.2025

ТАШКЕНТ, 9 авг — РИА Новости. Ташкент планирует построить с "Росатомом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев."Это означает, что необходимо изучить все возможности подключения большой станции к нашей энергосистеме. Мы постараемся в кратчайшие сроки построить более крупную станцию и внедрить более крупную систему", — сказал он в интервью Uzbekiston 24.По его словам, с российской госкорпорацией подписан документ, на основании которого идет изучение ситуации.Сотрудничество в атомной энергетике

