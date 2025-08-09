Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС
09:42 09.08.2025 (обновлено: 12:02 09.08.2025)
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС
Ташкент планирует построить с "Росатомом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев. РИА Новости, 09.08.2025
ТАШКЕНТ, 9 авг — РИА Новости. Ташкент планирует построить с "Росатомом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев."Это означает, что необходимо изучить все возможности подключения большой станции к нашей энергосистеме. Мы постараемся в кратчайшие сроки построить более крупную станцию и внедрить более крупную систему", — сказал он в интервью Uzbekiston 24.По его словам, с российской госкорпорацией подписан документ, на основании которого идет изучение ситуации.Сотрудничество в атомной энергетике
Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 авг — РИА Новости. Ташкент планирует построить с "Росатомом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.
"Это означает, что необходимо изучить все возможности подключения большой станции к нашей энергосистеме. Мы постараемся в кратчайшие сроки построить более крупную станцию и внедрить более крупную систему", — сказал он в интервью Uzbekiston 24.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Росатом" готов предоставить Казахстану 30 процентов работ по проекту АЭС
8 августа, 11:28
По его словам, с российской госкорпорацией подписан документ, на основании которого идет изучение ситуации.

Сотрудничество в атомной энергетике

  • В июне стороны заключили соглашение об условиях проекта по строительству крупной АЭС в Узбекистане. Он предполагает два энергоблока ВВЭР-1000 (по гигаватту) с возможностью расширения до четырех.
  • Создана совместная рабочая группа, которая займется изучением основных аспектов, оценкой стоимости строительства, а затем примет решение.
  • В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ).
  • Предусмотрено возведение в Джизакской области АЭС по российскому проекту мощностью 330 мегаватт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 мегаватт каждый.
  • "Росатом" выступит генеральным подрядчиком, к строительству также привлекут местные компании. Площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
  • В сентябре 2024-го "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ. В начале 2026-го Ташкент планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
"Росатом" планирует начать добычу урана на новом месторождении
8 августа, 13:14
"Росатом" планирует начать добычу урана на новом месторождении
8 августа, 13:14
 
