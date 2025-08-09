Узбекистан заявил о намерении построить с "Росатомом" большую АЭС
Узбекистан планирует построить с "Росатомом" АЭС большой мощности
ТАШКЕНТ, 9 авг — РИА Новости. Ташкент планирует построить с "Росатомом" атомную электростанцию большой мощности, заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.
"Это означает, что необходимо изучить все возможности подключения большой станции к нашей энергосистеме. Мы постараемся в кратчайшие сроки построить более крупную станцию и внедрить более крупную систему", — сказал он в интервью Uzbekiston 24.
По его словам, с российской госкорпорацией подписан документ, на основании которого идет изучение ситуации.
Сотрудничество в атомной энергетике
- В июне стороны заключили соглашение об условиях проекта по строительству крупной АЭС в Узбекистане. Он предполагает два энергоблока ВВЭР-1000 (по гигаватту) с возможностью расширения до четырех.
- Создана совместная рабочая группа, которая займется изучением основных аспектов, оценкой стоимости строительства, а затем примет решение.
- В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ).
- Предусмотрено возведение в Джизакской области АЭС по российскому проекту мощностью 330 мегаватт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 мегаватт каждый.
- "Росатом" выступит генеральным подрядчиком, к строительству также привлекут местные компании. Площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
- В сентябре 2024-го "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ. В начале 2026-го Ташкент планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.
