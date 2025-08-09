https://ria.ru/20250809/aeroporty-2034316962.html

В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Ижевска, Казани, Нижнекамска ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

