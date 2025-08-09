https://ria.ru/20250809/aeroport-2034336074.html

В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты

В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.08.2025

В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Владикавказ (Беслан). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

