https://ria.ru/20250809/aeroport-2034336074.html
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 09.08.2025
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T15:30:00+03:00
2025-08-09T15:30:00+03:00
2025-08-09T15:39:00+03:00
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992149914_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_b4be2df3b1e5076b6d200fe49dcdeff4.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Владикавказ (Беслан). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250809/aeroport-2034333034.html
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992149914_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2efda3f9a1cf1afff096cf2b98d9b964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, артем кореняко
Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Артем Кореняко
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Владикавказа