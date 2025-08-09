https://ria.ru/20250809/aeroport-2034314186.html
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений - РИА Новости, 09.08.2025
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений
Службы аэропорта Сочи и авиаперевозчиков усилены после снятия ограничений, 35 рейсов на вылет задержаны, в настоящее время предпринимаются меры для оперативной... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:49:00+03:00
2025-08-09T11:49:00+03:00
2025-08-09T11:49:00+03:00
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_0:465:4639:3074_1920x0_80_0_0_bbd03690299f97f99082511eb3193c87.jpg
СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Службы аэропорта Сочи и авиаперевозчиков усилены после снятия ограничений, 35 рейсов на вылет задержаны, в настоящее время предпринимаются меры для оперативной стабилизации расписания, сообщили в сочинской авиагавани. "Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. В данный момент 35 задержанных рейсов (более 2-х часов)", - говорится в сообщении. После снятия временных ограничений, по данным сочинского аэропорта, более 80 рейсов вылетели по маршрутам назначения. "Ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний и обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - рассказали о ситуации в терминале в аэропорту Сочи. Временные ограничения дважды вводились 8 августа в аэропорту Сочи.
https://ria.ru/20250809/aeroporty-2034311911.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_261:0:4378:3088_1920x0_80_0_0_04ad68e0100dfb8fc288903e4eceba45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений
Службы аэропорта Сочи работают в усиленном режиме после снятия ограничений
СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Службы аэропорта Сочи и авиаперевозчиков усилены после снятия ограничений, 35 рейсов на вылет задержаны, в настоящее время предпринимаются меры для оперативной стабилизации расписания, сообщили в сочинской авиагавани.
"Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. В данный момент 35 задержанных рейсов (более 2-х часов)", - говорится в сообщении.
После снятия временных ограничений, по данным сочинского аэропорта, более 80 рейсов вылетели по маршрутам назначения.
"Ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний и обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ
и установленным регламентам", - рассказали о ситуации в терминале в аэропорту Сочи
.
Временные ограничения дважды вводились 8 августа в аэропорту Сочи.