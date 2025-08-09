Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/aeroport-2034314186.html
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений - РИА Новости, 09.08.2025
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений
Службы аэропорта Сочи и авиаперевозчиков усилены после снятия ограничений, 35 рейсов на вылет задержаны, в настоящее время предпринимаются меры для оперативной... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:49:00+03:00
2025-08-09T11:49:00+03:00
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_0:465:4639:3074_1920x0_80_0_0_bbd03690299f97f99082511eb3193c87.jpg
СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Службы аэропорта Сочи и авиаперевозчиков усилены после снятия ограничений, 35 рейсов на вылет задержаны, в настоящее время предпринимаются меры для оперативной стабилизации расписания, сообщили в сочинской авиагавани. "Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. В данный момент 35 задержанных рейсов (более 2-х часов)", - говорится в сообщении. После снятия временных ограничений, по данным сочинского аэропорта, более 80 рейсов вылетели по маршрутам назначения. "Ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний и обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - рассказали о ситуации в терминале в аэропорту Сочи. Временные ограничения дважды вводились 8 августа в аэропорту Сочи.
https://ria.ru/20250809/aeroporty-2034311911.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_261:0:4378:3088_1920x0_80_0_0_04ad68e0100dfb8fc288903e4eceba45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия
Сочи, Россия
Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений

Службы аэропорта Сочи работают в усиленном режиме после снятия ограничений

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Службы аэропорта Сочи и авиаперевозчиков усилены после снятия ограничений, 35 рейсов на вылет задержаны, в настоящее время предпринимаются меры для оперативной стабилизации расписания, сообщили в сочинской авиагавани.
"Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. В данный момент 35 задержанных рейсов (более 2-х часов)", - говорится в сообщении.
После снятия временных ограничений, по данным сочинского аэропорта, более 80 рейсов вылетели по маршрутам назначения.
"Ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний и обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - рассказали о ситуации в терминале в аэропорту Сочи.
Временные ограничения дважды вводились 8 августа в аэропорту Сочи.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Вчера, 11:23
 
СочиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала