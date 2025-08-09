https://ria.ru/20250809/aeroport-2034314186.html

Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений

Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений - РИА Новости, 09.08.2025

Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме после снятия ограничений

Службы аэропорта Сочи и авиаперевозчиков усилены после снятия ограничений, 35 рейсов на вылет задержаны, в настоящее время предпринимаются меры для оперативной... РИА Новости, 09.08.2025

СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Службы аэропорта Сочи и авиаперевозчиков усилены после снятия ограничений, 35 рейсов на вылет задержаны, в настоящее время предпринимаются меры для оперативной стабилизации расписания, сообщили в сочинской авиагавани. "Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание. В данный момент 35 задержанных рейсов (более 2-х часов)", - говорится в сообщении. После снятия временных ограничений, по данным сочинского аэропорта, более 80 рейсов вылетели по маршрутам назначения. "Ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний и обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - рассказали о ситуации в терминале в аэропорту Сочи. Временные ограничения дважды вводились 8 августа в аэропорту Сочи.

