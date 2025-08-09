https://ria.ru/20250809/aeroport-2034296368.html
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.08.2025
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты
2025-08-09
2025-08-09T09:22:00+03:00
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Среди них:Кореняко пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают меры. Позднее ограничения сняли во Владикавказе и Калуге.По данным МЧС, в Татарстане объявили режим "Ковер".
