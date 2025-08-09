Рейтинг@Mail.ru
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 09.08.2025 (обновлено: 09:43 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/aeroport-2034296368.html
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.08.2025
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T09:22:00+03:00
2025-08-09T09:43:00+03:00
владикавказ
казань
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Среди них:Кореняко пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают меры. Позднее ограничения сняли во Владикавказе и Калуге.По данным МЧС, в Татарстане объявили режим "Ковер".
https://ria.ru/20250808/krasnodar-2034148520.html
владикавказ
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владикавказ, казань, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владикавказ, Казань, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Среди них:
  • Казань;
  • Нижнекамск (Бегишево);
  • Самара (Курумоч);
  • Ульяновск (Баратаевка);
  • Саратов (Гагарин).
Кореняко пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают меры. Позднее ограничения сняли во Владикавказе и Калуге.
По данным МЧС, в Татарстане объявили режим "Ковер".
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Росавиация ответила на вопрос о возможном открытии аэропорта в Краснодаре
8 августа, 14:32
 
ВладикавказКазаньАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала