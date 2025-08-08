https://ria.ru/20250808/zona-2034079752.html

Российские военные создали "мертвую зону" для ВСУ в Запорожской области

Российские военные создали "мертвую зону" для ВСУ в Запорожской области

ТОКМАК, 8 авг - РИА Новости. Операторы беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" создали для ВСУ "мертвую зону" в 23 километра глубь украинских позиций в районе города Орехов в Запорожской области – на этом участке уничтожается любая техника и живая сила противника, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Грибник". Ранее он рассказывал РИА Новости, что в район города Орехов на смену истощившимся частям перебрасывают новые подразделения ВСУ, которые не только слабо подготовлены, но и плохо оснащены. "Все части, прибывающие на наше направление, будут перемолоты. Все части рано или поздно будут обескровлены. Потому что на нашем участке абсолютный "kill zone" (зона поражения – англ.)", - сказал "Грибник" Он пояснил, что под "kill zone" подразумевает территорию, на которой уничтожается любая техника и живая сила противника. По его словам, зона простирается "примерно на 18-23 километра" вглубь территории противника от передовых позиций ВСУ. "Все пути их сообщения находятся под постоянным огнем", - заключил он.

