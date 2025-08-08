Рейтинг@Mail.ru
Жительница Бурятии обжалует штраф за использование слова "хохол" в чате - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/zhitelnitsa-2034085195.html
Жительница Бурятии обжалует штраф за использование слова "хохол" в чате
Жительница Бурятии обжалует штраф за использование слова "хохол" в чате - РИА Новости, 08.08.2025
Жительница Бурятии обжалует штраф за использование слова "хохол" в чате
Жительница Бурятии заявила РИА Новости, что обжалует административный штраф в 10 тысяч рублей, назначенный ей судом за разжигание ненависти на национальной... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:07:00+03:00
2025-08-08T10:07:00+03:00
происшествия
республика бурятия
улан-удэ
viber
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Бурятии заявила РИА Новости, что обжалует административный штраф в 10 тысяч рублей, назначенный ей судом за разжигание ненависти на национальной почве за использование в общедомовом чате в адрес мужчины слова "хохол". "Я не могу комментировать, у нас ещё кассация", - сказала собеседница агентства. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на национальной почве: она публично отправила в общедомовую группу в приложении Viber оскорбительные сообщения, адресованные мужчине с фамилией, оканчивающейся на "о", которые содержали слово "хохлы". Суд признал данные сообщения направленными на унижение достоинства по признакам национальности. Приговор вынесен судом в конце мая, однако СМИ обратили внимание на него только сейчас.
https://ria.ru/20250513/kadry-2016639506.html
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, улан-удэ, viber
Происшествия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Viber
Жительница Бурятии обжалует штраф за использование слова "хохол" в чате

Жительница Бурятии обжалует штраф за оскорбление мужчины словом хохол

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Бурятии заявила РИА Новости, что обжалует административный штраф в 10 тысяч рублей, назначенный ей судом за разжигание ненависти на национальной почве за использование в общедомовом чате в адрес мужчины слова "хохол".
"Я не могу комментировать, у нас ещё кассация", - сказала собеседница агентства.
Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на национальной почве: она публично отправила в общедомовую группу в приложении Viber оскорбительные сообщения, адресованные мужчине с фамилией, оканчивающейся на "о", которые содержали слово "хохлы". Суд признал данные сообщения направленными на унижение достоинства по признакам национальности.
Приговор вынесен судом в конце мая, однако СМИ обратили внимание на него только сейчас.
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Лебедева и Дудя* обязали удалить кадры с оскорблениями Мизулиной из видео
13 мая, 11:14
 
ПроисшествияРеспублика БурятияУлан-УдэViber
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала