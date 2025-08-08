https://ria.ru/20250808/zhitelnitsa-2034085195.html
Жительница Бурятии обжалует штраф за использование слова "хохол" в чате
УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Бурятии заявила РИА Новости, что обжалует административный штраф в 10 тысяч рублей, назначенный ей судом за разжигание ненависти на национальной почве за использование в общедомовом чате в адрес мужчины слова "хохол". "Я не могу комментировать, у нас ещё кассация", - сказала собеседница агентства. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на национальной почве: она публично отправила в общедомовую группу в приложении Viber оскорбительные сообщения, адресованные мужчине с фамилией, оканчивающейся на "о", которые содержали слово "хохлы". Суд признал данные сообщения направленными на унижение достоинства по признакам национальности. Приговор вынесен судом в конце мая, однако СМИ обратили внимание на него только сейчас.
