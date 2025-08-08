https://ria.ru/20250808/zemletryasenie-2034061294.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.08.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:45:00+03:00
2025-08-08T05:45:00+03:00
2025-08-08T05:45:00+03:00
парамушир
тихий океан
северо-курильск
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 8 августа в 12.39 (4.39 мск). Эпицентр находился в 35 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 72 километров", - рассказала собеседница агентства. По данным сейсмолога, подземный толчок могли ощутить на Парамушире силой до 3-4 баллов.
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
парамушир
тихий океан
северо-курильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парамушир, тихий океан, северо-курильск, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Парамушир, Тихий океан, Северо-Курильск, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8