У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 08.08.2025

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена

2025-08-08T05:45:00+03:00

2025-08-08T05:45:00+03:00

2025-08-08T05:45:00+03:00

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 8 августа в 12.39 (4.39 мск). Эпицентр находился в 35 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 72 километров", - рассказала собеседница агентства. По данным сейсмолога, подземный толчок могли ощутить на Парамушире силой до 3-4 баллов.

