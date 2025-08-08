Рейтинг@Mail.ru
"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 08.08.2025 (обновлено: 16:06 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034170424.html
"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО
"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО - РИА Новости, 08.08.2025
"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО
Владимир Зеленский, который долгое время отрицал реальную ситуацию на поле боя, принес в жертву жизни миллионов людей, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:46:00+03:00
2025-08-08T16:06:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, который долгое время отрицал реальную ситуацию на поле боя, принес в жертву жизни миллионов людей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик отреагировал на заявление главы киевского режима о невозможности возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем."Нет на свете такой тюрьмы, такого суда, который смог бы достойно наказать тебя. Миллионы погибших. Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ — только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь? Более семи тысяч политических заключенных — люди, которые сели в тюрьмы за то, что ты, мразь, сегодня говоришь в открытую", — написал он.Депутат отметил, что Зеленский знал, что делает, и должен понести за это ответственность.На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что киевскому режиму следует признать потерю территорий ради выживания страны. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание российскими утерянных территорий красной линией для Украины.
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034091135.html
https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2034039965.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d16f42743916593b346f4dee7b3a7edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский
"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО

Дмитрук: Зеленский пожертвовал целым поколением и должен за это ответить

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, который долгое время отрицал реальную ситуацию на поле боя, принес в жертву жизни миллионов людей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так политик отреагировал на заявление главы киевского режима о невозможности возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям
Вчера, 10:34
"Нет на свете такой тюрьмы, такого суда, который смог бы достойно наказать тебя. Миллионы погибших. Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ — только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь? Более семи тысяч политических заключенных — люди, которые сели в тюрьмы за то, что ты, мразь, сегодня говоришь в открытую", — написал он.
Депутат отметил, что Зеленский знал, что делает, и должен понести за это ответственность.
На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.
Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что киевскому режиму следует признать потерю территорий ради выживания страны. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".
Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание российскими утерянных территорий красной линией для Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Западе раскрыли, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
7 августа, 23:32
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала