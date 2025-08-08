"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, который долгое время отрицал реальную ситуацию на поле боя, принес в жертву жизни миллионов людей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так политик отреагировал на заявление главы киевского режима о невозможности возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем.
"Нет на свете такой тюрьмы, такого суда, который смог бы достойно наказать тебя. Миллионы погибших. Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ — только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь? Более семи тысяч политических заключенных — люди, которые сели в тюрьмы за то, что ты, мразь, сегодня говоришь в открытую", — написал он.
Депутат отметил, что Зеленский знал, что делает, и должен понести за это ответственность.
На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.
Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что киевскому режиму следует признать потерю территорий ради выживания страны. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".
Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание российскими утерянных территорий красной линией для Украины.
