"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО

"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО - РИА Новости, 08.08.2025

"Бросил в мясорубку": в Раде пришли в ярость после слов Зеленского об СВО

Владимир Зеленский, который долгое время отрицал реальную ситуацию на поле боя, принес в жертву жизни миллионов людей, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, который долгое время отрицал реальную ситуацию на поле боя, принес в жертву жизни миллионов людей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик отреагировал на заявление главы киевского режима о невозможности возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем."Нет на свете такой тюрьмы, такого суда, который смог бы достойно наказать тебя. Миллионы погибших. Десятки миллионов искалеченных судеб. Целое поколение брошено в мясорубку. А как насчет тех, кто был убит в подвалах СБУ — только за то, что говорил те же слова, которые ты теперь сам произносишь? Более семи тысяч политических заключенных — люди, которые сели в тюрьмы за то, что ты, мразь, сегодня говоришь в открытую", — написал он.Депутат отметил, что Зеленский знал, что делает, и должен понести за это ответственность.На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что киевскому режиму следует признать потерю территорий ради выживания страны. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание российскими утерянных территорий красной линией для Украины.

