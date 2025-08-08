https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034091135.html

СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям

СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям

СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям

Глава киевского режима признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем, пишет The Telegraph. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава киевского режима признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем, пишет The Telegraph."Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты", — говорится в публикации.На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что Украине следует признать потерю территорий ради выживания. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание утерянных территорий российскими красной линией для Украины.

