https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034091135.html
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям - РИА Новости, 08.08.2025
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям
Глава киевского режима признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем, пишет The Telegraph. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:34:00+03:00
2025-08-08T10:34:00+03:00
2025-08-08T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025116276_902:143:3072:1364_1920x0_80_0_0_07b6f69565fe299639239a44d5e80b54.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава киевского режима признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем, пишет The Telegraph."Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты", — говорится в публикации.На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что Украине следует признать потерю территорий ради выживания. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание утерянных территорий российскими красной линией для Украины.
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034083586.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025116276_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74e908973f542faf046a6a8b6925e5ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям
Telegraph: Зеленский признал невозможность возвращения территорий военным путем