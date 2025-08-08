Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 08.08.2025
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям
Глава киевского режима признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем, пишет The Telegraph. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава киевского режима признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем, пишет The Telegraph."Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты", — говорится в публикации.На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что Украине следует признать потерю территорий ради выживания. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание утерянных территорий российскими красной линией для Украины.
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава киевского режима признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий военным путем, пишет The Telegraph.
"Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты", — говорится в публикации.
"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского
10:01
На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.
Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, заявлял, что Украине следует признать потерю территорий ради выживания. По его словам, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".
Ранее глава киевского режима неоднократно называл признание утерянных территорий российскими красной линией для Украины.
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
