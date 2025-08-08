Рейтинг@Mail.ru
"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 08.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 08.08.2025 (обновлено: 10:53 08.08.2025)
"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского
"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет забирать пленных, а жизни украинских военных не имеют для него значения, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Россия готова вернуть всех. Проблема не в переговорах. Проблема — в Зеленском. &lt;…&gt; Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения. Разменная монета", — написал он.На этой неделе телеканал RT запустил сайт с указанием сведений о тысяче пленных, которых Киев не желает принимать. Там приведены данные о каждом из них: имя, дата и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.Как уточнял РИА Новости информированный источник, Киев выборочно забирает военнопленных из списка, предложенного Москвой. При этом российской стороне неизвестны причины отказа украинских властей в возвращении соотечественников на родину.Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил в среду, что именно по этой причине второй этап обмена шел тяжело, а третий до сих пор не начался. Он подчеркивал, что Россия никогда не разделяла своих попавших в плен военнослужащих на первый и второй сорт.
"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в нежелании забирать пленных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет забирать пленных, а жизни украинских военных не имеют для него значения, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Россия готова вернуть всех. Проблема не в переговорах. Проблема — в Зеленском. <…> Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения. Разменная монета", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
СМИ узнали о новой позиции Зеленского по утраченным территориям
10:34
На этой неделе телеканал RT запустил сайт с указанием сведений о тысяче пленных, которых Киев не желает принимать. Там приведены данные о каждом из них: имя, дата и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
Как уточнял РИА Новости информированный источник, Киев выборочно забирает военнопленных из списка, предложенного Москвой. При этом российской стороне неизвестны причины отказа украинских властей в возвращении соотечественников на родину.
Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил в среду, что именно по этой причине второй этап обмена шел тяжело, а третий до сих пор не начался. Он подчеркивал, что Россия никогда не разделяла своих попавших в плен военнослужащих на первый и второй сорт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
08:00
 
