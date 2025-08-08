https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034083586.html

"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет забирать пленных, а жизни украинских военных не имеют для него значения, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Россия готова вернуть всех. Проблема не в переговорах. Проблема — в Зеленском. <…> Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения. Разменная монета", — написал он.На этой неделе телеканал RT запустил сайт с указанием сведений о тысяче пленных, которых Киев не желает принимать. Там приведены данные о каждом из них: имя, дата и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.Как уточнял РИА Новости информированный источник, Киев выборочно забирает военнопленных из списка, предложенного Москвой. При этом российской стороне неизвестны причины отказа украинских властей в возвращении соотечественников на родину.Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил в среду, что именно по этой причине второй этап обмена шел тяжело, а третий до сих пор не начался. Он подчеркивал, что Россия никогда не разделяла своих попавших в плен военнослужащих на первый и второй сорт.

