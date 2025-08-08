https://ria.ru/20250808/yalta-2034111669.html

Ялта получила приветствие от немецкого города-побратима

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Крымская Ялта получила видеоприветствие от немецкого города-побратима Баден-Баден по случаю предстоящего Дня города, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко. День города в Ялте традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году она приходится на 9 августа. Город отметит свое 187-летие. "По случаю Дня города в Ялту поступило видеоприветствие из города-побратима Баден-Баден. Между городами продолжают поддерживаться по линии народной дипломатии теплые и дружественные отношения", - сказала Прядко. При этом, по ее словам, на праздновании Дня города в Ялте ждут делегации из городов-побратимов Ступино (Московская область) и Владикавказа (Северная Осетия).

