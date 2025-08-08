https://ria.ru/20250808/vzyatka-2034103994.html

Полицейский из Краснодара признал вину во взятке по делу главреда Baza

Начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев, проходящий по делу главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, признал вину в получении взятки. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T11:34:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034115660_0:135:751:557_1920x0_80_0_0_0d9cfa5c93be21aba6599146638fed69.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев, проходящий по делу главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, признал вину в получении взятки. "Аблаев вину признал полностью, с момента задержания сотрудничал со следствием, дал полные и исчерпывающие показания", — говорится в материалах дела, которые есть у РИА Новости.Адвокат Трифонова Алексей Михальчик в беседе с агентством уточнил, что Аблаев сознался в получении денег "от какого-то журналиста". "В ходе очной ставки Аблаев заявил, что действительно получал денежные средства в качестве взяток. Он говорил, что получал денежные средства от какого-то журналиста за информацию, а идентифицировать Трифонова он не смог", — сказал Михальчик. Мосгорсуд отказался отпустить полицейского из СИЗО. Кроме того, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест другого фигуранта дела — оперуполномоченного уголовного розыска из Белгорода Александра Селиванова. Он также признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей. В СИЗО также находится оперуполномоченный отдела уголовного розыска из Красноярска Сергей Ковалев. По версии следствия, все трое в течение двух лет передавали Telegram-каналу Baza служебную информацию.Замоскворецкий районный суд Москвы 23 июля арестовал главного редактора Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову. Вину они не признают. Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Трифонова. Апелляцию защиты Лукьяновой рассмотрят 14 августа.

2025

