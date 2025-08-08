https://ria.ru/20250808/vvs-1965112357.html

День ВВС 2025: история праздника Военно-воздушных сил России

День Военно воздушных сил ВВС России 2025: какого числа отмечают праздник, история

День ВВС 2025: история праздника Военно-воздушных сил России

День Военно-воздушных сил России (ВВС) – праздник военных, защищающих границы страны в воздушной сфере. В 2025 году его отмечают 12 августа. История праздника – РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. День Военно-воздушных сил России (ВВС) – праздник военных, защищающих границы страны в воздушной сфере. В 2025 году его отмечают 12 августа. История праздника – в материале РИА Новости.День Военно-воздушных сил РоссииСогласно Указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации", День ВВС получил статус памятного дня.ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи, включая воздушное патрулирование, тушение крупных лесных пожаров, эвакуацию пострадавших от различных стихийных бедствий и многие другие.Дата праздникаДень Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно в один и тот же день – 12 августа.ИсторияОтправной точкой в создании военной авиации России принято считать 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года, число когда был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.В 1992 году Россия приступила к строительству Военно-воздушных сил как неотъемлемой части собственных Вооруженных Сил. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 июля 1997 года "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствования их структуры" к 1 января 1999 года был сформирован новый вид Вооруженных Сил – Военно-воздушные силы, в котором были объединены два самостоятельных вида Вооруженных Сил: Военно-воздушные силы и Войска Противовоздушной обороны (ПВО). До 1997 года военные летчики не имели своего праздника и отмечали вместе с гражданскими авиаторами День Воздушного флота, который был установлен в 1933 году и отмечался до 1972 года 18 августа. Праздник был приурочен к концу летнего периода боевой подготовки военных воздушных сил, что позволяло совместить праздник с целым рядом состязаний и соревнований по авиационной технике, по технике пилотажа, огневой и тактической подготовке. Первое празднование Дня Воздушного флота прошло 18 августа 1933 года в Москве, на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе (на территории Ходынского поля), в ходе него были показаны образцы советской авиационной техники, мастерство и мужество авиаторов. С этого дня, 18 августа стал всенародным праздником. Однако, несмотря на то, что был объявлен День "всего" Воздушного флота, то есть всей авиации СССР, включая авиацию Военно-морского флота, Гражданского воздушного флота, Общества содействия обороне, авиации и химическому строительству СССР (Осоавиахим) и др., Военно-воздушные силы Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и по численности, и по многообразию решавшихся задач играли в этом празднике ведущую роль. По мере роста значения составляющих Воздушного флота СССР появились День Гражданской авиации СССР (9 февраля, с 2013 года – День работника гражданской авиации), День авиации ВМФ (17 июля) и др. В 1997 году, отвечая на просьбы военных авиаторов, президент РФ установил своим указом День Военно-воздушных сил, но праздничные мероприятия, посвященные ему, проводились в День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа).С 2015 года, исходя из поддержания исторических традиций Военно-воздушных сил и преемственности после их переформирования, Воздушно-космические силы отмечают свой профессиональный праздник также 12 августа, тогда же, когда отмечают его ВВС.Традиции празднованияИстория военной авиации РФ создавалась многими поколениями летчиков, ученых, конструкторов и испытателей, которые своим напряженным, самоотверженным трудом внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны, укрепление ее боевой мощи.Начиная с 1935 года авиапарады, посвященные Дню Воздушного Флота СССР, проводились в Тушино (Москва) в выходные дни, то есть не были жестко привязаны ко дню 18 августа, а иногда переносились на другой день или вообще отменялись по метеоусловиям. Даже во время Великой Отечественной войны страна праздновала День Воздушного Флота СССР, но воздушные парады не проводились.В период с 1947 года по 1961 год День Воздушного Флота отмечался, как правило, в один из воскресных дней июля и сопровождался проведением воздушного парада в Тушино. С 1962 года праздник отмечался без ежегодных воздушных парадов (исключая 1967 и 1977 годы) 18 августа, а с 1972 года – в третье воскресенье августа.Однако традиция проведения воздушных праздников, посвященных Дню Воздушного Флота СССР, сохранилась на региональном (местном) уровне. Ежегодно воздушные праздники проводились в Жуковском, Монино, Кубинке и в других городах авиационной принадлежности.Мероприятия в честь дня ВВСНа военных аэродромах в российских городах, где дислоцируются части ВВС РФ, проводятся экскурсии и выставки авиационной техники, устраиваются демонстрационные полёты авиации, в том числе пилотажных групп.Подробные программы авиационных шоу, концертов и других праздничных мероприятий публикуются на городских порталах и других информационных площадках регионов России.ПоздравленияВ День ВВС принято поздравлять советских и российских лётчиков и дарить подарки, символизирующие отвагу и героизм. Ветеранам и особо отличившимся лётчикам вручают памятные награды в знак почтения и уважения.Среди пожеланий в этот день обычно звучат пожелания чистого мирного неба над головой и успешных полетов.Интересные фактыЗа годы Великой Отечественной войны советские ВВС совершили около 3,125 миллиона боевых самолетовылетов.Русский лётчик Пётр Нестеров стал первым лётчиком, выполнившим “мёртвую петлю”. Это произошло в 1913 году. Своё название фигура высшего пилотажа получила из-за погибших при её исполнении лётчиков.Фигуры высшего пилотажа "Кобра Пугачева" и "Чакра Фролова" были впервые выполнены на отечественных самолётах, а свои названия получили в честь летчиков.Современная военная авиация РФ по своему предназначению и решаемым задачам подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, которые в своем составе имеют бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.В 90-е годы число аэродромов уменьшилось вдвое, а положение военной авиации стало критическим. Ситуацию исправили в начале 2000-х.Сейчас ВВС России обладают одним из самых больших авиапарков в мире.

