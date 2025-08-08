https://ria.ru/20250808/vulkan-2034067383.html

На Камчатке зафиксировали незначительное выпадение вулканического пепла

На Камчатке зафиксировали незначительное выпадение вулканического пепла - РИА Новости, 08.08.2025

На Камчатке зафиксировали незначительное выпадение вулканического пепла

В поселке Усть-Камчатск зафиксировано незначительное выпадение вулканического пепла из-за извержения вулкана Ключевской, сообщил глава Усть-Камчатского... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T07:17:00+03:00

2025-08-08T07:17:00+03:00

2025-08-08T07:17:00+03:00

происшествия

евразия

камчатка

олег бондаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410806_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_380453eb53d6fa243925978004e1b420.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. В поселке Усть-Камчатск зафиксировано незначительное выпадение вулканического пепла из-за извержения вулкана Ключевской, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко в своём Telegram-канале. "На данный момент в посёлке Усть-Камчатске фиксируется незначительное выпадение вулканического пепла в связи с извержением вулкана Ключевская Сопка. Прошу жителей сохранять спокойствие и по возможности избегать пребывания на открытом воздухе без острой необходимости. Особое внимание прошу уделить детям: родителям рекомендуется минимизировать их пребывание на улице", — написал Бондаренко. По данным местных властей, концентрация пепла в воздухе не превышает допустимых норм. Однако, как отмечается в сообщении, вдыхание вулканических частиц может вызвать раздражение слизистых, аллергические реакции и ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Глава округа подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а вся оперативная информация о возможных изменениях будет своевременно доводиться до жителей через официальные каналы. Ключевской — высочайший действующий вулкан Евразии (4750 м), расположен в 30 км от поселка Ключи. Его извержение продолжается с 31 июля, периодически сопровождаясь выбросами пепла на высоту до 10-12 км. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Повышенную активность вулкана вызвало мощное землетрясение магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля.

https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html

евразия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, евразия, камчатка, олег бондаренко