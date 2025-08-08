https://ria.ru/20250808/vsu-2034253811.html

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2025

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

При атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T23:03:00+03:00

2025-08-08T23:03:00+03:00

2025-08-08T23:22:00+03:00

белгородская область

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он.Сегодня Гладков уже сообщал о двух пострадавших при атаках дронов мирных жителях региона. Украинские боевики нанесли по ним удары в Валуйском округе и Белгородском районе.ВСУ регулярно обстреливают гражданские цели в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.

https://ria.ru/20250807/vsu-2033973208.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, вячеслав гладков