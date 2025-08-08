Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 08.08.2025 (обновлено: 23:22 08.08.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 08.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
При атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025
белгородская область
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он.Сегодня Гладков уже сообщал о двух пострадавших при атаках дронов мирных жителях региона. Украинские боевики нанесли по ним удары в Валуйском округе и Белгородском районе.ВСУ регулярно обстреливают гражданские цели в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
белгородская область
белгородская область, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Белгородская область, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он.
Сегодня Гладков уже сообщал о двух пострадавших при атаках дронов мирных жителях региона. Украинские боевики нанесли по ним удары в Валуйском округе и Белгородском районе.
ВСУ регулярно обстреливают гражданские цели в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
Автомобиль скорой помощи
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
7 августа, 16:30
 
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Вооруженные силы Украины
Вячеслав Гладков
 
 
