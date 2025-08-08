https://ria.ru/20250808/vsu-2034253811.html
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
При атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:03:00+03:00
2025-08-08T23:22:00+03:00
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на мотоцикл в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он.Сегодня Гладков уже сообщал о двух пострадавших при атаках дронов мирных жителях региона. Украинские боевики нанесли по ним удары в Валуйском округе и Белгородском районе.ВСУ регулярно обстреливают гражданские цели в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250807/vsu-2033973208.html
белгородская область
РИА Новости
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
