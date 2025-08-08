https://ria.ru/20250808/vsu-2034244144.html

ВС России ежедневно уничтожают расчеты украинских дронов

ВС России ежедневно уничтожают расчеты украинских дронов - РИА Новости, 08.08.2025

ВС России ежедневно уничтожают расчеты украинских дронов

Бойцы российской группировки войск "Север" ежедневно уничтожают пять-шесть расчетов украинских БПЛА на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T21:14:00+03:00

2025-08-08T21:14:00+03:00

2025-08-08T21:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" ежедневно уничтожают пять-шесть расчетов украинских БПЛА на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ежедневно на направлении бойцы группировки войск "Север" уничтожают в среднем по пять-шесть расчетов БПЛА противника", - сказал собеседник агентства. По его словам, эффективность использования украинских дронов сведена до минимума, "в связи с этим противник пытается давить именно количеством самих FPV, что очень быстро исчерпывает их запасы".

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф