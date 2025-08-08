Рейтинг@Mail.ru
ВС России ежедневно уничтожают расчеты украинских дронов - РИА Новости, 08.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 08.08.2025
ВС России ежедневно уничтожают расчеты украинских дронов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" ежедневно уничтожают пять-шесть расчетов украинских БПЛА на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ежедневно на направлении бойцы группировки войск "Север" уничтожают в среднем по пять-шесть расчетов БПЛА противника", - сказал собеседник агентства. По его словам, эффективность использования украинских дронов сведена до минимума, "в связи с этим противник пытается давить именно количеством самих FPV, что очень быстро исчерпывает их запасы".
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России ежедневно уничтожают расчеты украинских дронов

ВС России ежедневно уничтожают пять-шесть расчетов ВСУ на сумском направлении

Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" ежедневно уничтожают пять-шесть расчетов украинских БПЛА на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ежедневно на направлении бойцы группировки войск "Север" уничтожают в среднем по пять-шесть расчетов БПЛА противника", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эффективность использования украинских дронов сведена до минимума, "в связи с этим противник пытается давить именно количеством самих FPV, что очень быстро исчерпывает их запасы".
