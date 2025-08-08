https://ria.ru/20250808/vsu-2034244144.html
ВС России ежедневно уничтожают расчеты украинских дронов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" ежедневно уничтожают пять-шесть расчетов украинских БПЛА на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ежедневно на направлении бойцы группировки войск "Север" уничтожают в среднем по пять-шесть расчетов БПЛА противника", - сказал собеседник агентства. По его словам, эффективность использования украинских дронов сведена до минимума, "в связи с этим противник пытается давить именно количеством самих FPV, что очень быстро исчерпывает их запасы".
