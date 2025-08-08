https://ria.ru/20250808/vsu-2034234993.html

ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области

ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2025

ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области

Украинские боевики в пятницу обстреляли и атаковали дронами четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T19:58:00+03:00

2025-08-08T19:58:00+03:00

2025-08-08T19:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские боевики в пятницу обстреляли и атаковали дронами четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ атаковали четыре муниципалитета нашей области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино после прилёта снаряда пробита кровля надворной постройки. В селе Белянка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по парковке предприятия повреждены два грузовых автомобиля. Ещё одно предприятие атаковано беспилотником в селе Доброе", - сообщил Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что город Грайворон подвергся ударам нескольких украинских дронов. В селе Двулучное Валуйского округа дрон ударил по автомобилю, в селе Долгое в результате атаки дрона повреждена линия электропередачи. Посёлок Уразово подвергся атакам четырех украинских БПЛА, уточнил губернатор. "В Борисовском районе в селе Берёзовка дроны атаковали две машины - у транспортных средств выбиты стёкла и повреждены кузова, а также прицеп одного из автомобилей. На участке автодороги Стригуны - Новоалександровка ещё один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона", - заявил глава области.

https://ria.ru/20250807/vsu-2033973208.html

белгородская область

шебекино

грайворон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, шебекино, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины