ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 08.08.2025
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские боевики в пятницу обстреляли и атаковали дронами четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ атаковали четыре муниципалитета нашей области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино после прилёта снаряда пробита кровля надворной постройки. В селе Белянка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по парковке предприятия повреждены два грузовых автомобиля. Ещё одно предприятие атаковано беспилотником в селе Доброе", - сообщил Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что город Грайворон подвергся ударам нескольких украинских дронов. В селе Двулучное Валуйского округа дрон ударил по автомобилю, в селе Долгое в результате атаки дрона повреждена линия электропередачи. Посёлок Уразово подвергся атакам четырех украинских БПЛА, уточнил губернатор. "В Борисовском районе в селе Берёзовка дроны атаковали две машины - у транспортных средств выбиты стёкла и повреждены кузова, а также прицеп одного из автомобилей. На участке автодороги Стригуны - Новоалександровка ещё один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона", - заявил глава области.
Фрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские боевики в пятницу обстреляли и атаковали дронами четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ атаковали четыре муниципалитета нашей области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино после прилёта снаряда пробита кровля надворной постройки. В селе Белянка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по парковке предприятия повреждены два грузовых автомобиля. Ещё одно предприятие атаковано беспилотником в селе Доброе", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что город Грайворон подвергся ударам нескольких украинских дронов. В селе Двулучное Валуйского округа дрон ударил по автомобилю, в селе Долгое в результате атаки дрона повреждена линия электропередачи. Посёлок Уразово подвергся атакам четырех украинских БПЛА, уточнил губернатор.
"В Борисовском районе в селе Берёзовка дроны атаковали две машины - у транспортных средств выбиты стёкла и повреждены кузова, а также прицеп одного из автомобилей. На участке автодороги Стригуны - Новоалександровка ещё один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона", - заявил глава области.
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
7 августа, 16:30
 
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
 
 
