Бойцы "Южной" группировки войск продвигаются в районе Серебрянки в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 08.08.2025
Бойцы "Южной" группировки войск продвигаются в районе Серебрянки в ДНР
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ, уничтожая вооружение ВСУ, продвигаются в районе Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Серебрянка операторами дронов был обнаружен 120-миллиметровый миномет противника, осуществлявший огневое воздействие на наши войска. Прямыми попаданиями 152-миллиметровых снарядов гаубиц "Мста-Б" миномет был уничтожен, что позволит нашим бойцам продолжить вести активные наступательные действия в этом районе", - сообщили в пресс-центре. Кадры уничтожения миномета ВСУ, мешавшего продвижению российских штурмовиков, есть в распоряжении РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ, уничтожая вооружение ВСУ, продвигаются в районе Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
"В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Серебрянка операторами дронов был обнаружен 120-миллиметровый миномет противника, осуществлявший огневое воздействие на наши войска. Прямыми попаданиями 152-миллиметровых снарядов гаубиц "Мста-Б" миномет был уничтожен, что позволит нашим бойцам продолжить вести активные наступательные действия в этом районе", - сообщили в пресс-центре.
Кадры уничтожения миномета ВСУ, мешавшего продвижению российских штурмовиков, есть в распоряжении РИА Новости.
"Все изменилось". С чем столкнулись танкисты в ДНР
