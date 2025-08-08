https://ria.ru/20250808/vsu-2034154287.html
Бойцы "Южной" группировки войск продвигаются в районе Серебрянки в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ, уничтожая вооружение ВСУ, продвигаются в районе Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Серебрянка операторами дронов был обнаружен 120-миллиметровый миномет противника, осуществлявший огневое воздействие на наши войска. Прямыми попаданиями 152-миллиметровых снарядов гаубиц "Мста-Б" миномет был уничтожен, что позволит нашим бойцам продолжить вести активные наступательные действия в этом районе", - сообщили в пресс-центре. Кадры уничтожения миномета ВСУ, мешавшего продвижению российских штурмовиков, есть в распоряжении РИА Новости.
